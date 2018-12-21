Розробники Google розповіли про одну з головних фішок Pixel 3

Інженери компанії Google відкрили одну з таємниць камери останніх "пікселів", яка вважається однією з найкращих серед смартфонів.

Не секрет, що пошуковий гігант робить ставку на програмне забезпечення, що поєднує у собі безліч фірмових технологій, таких як Night Sight, Photomode, Top Shot і інші. У своєму блозі пошуковий гігант поділився подробицями роботи однієї з цих функцій.

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Top Shot – оновлена ​​версія функції Motion Photo, що знайшла застосування у старих моделях пристроїв лінійки Pixel. При активації цієї опції або при перемиканні камери в автоматичний режим, вона знімає короткий відеокліп під час зйомки чергового кадру, потім ділить його на окремі фотографії, пропонуючи власнику найвдалішу. Подібним чином реалізована технологія Live Photos на iPhone, але у пристроях від Apple вона активується, якщо було помічено рух у кадрі, – у Google же вона спрацьовує автоматично.

У блозі розробників сказано, що за півтори секунди до і після натискання на кнопку "затвора" Top Shot дозволяє зробити до 90 зображень з високою роздільною здатністю, з яких зберігаються два альтернативних знімка та один оригінал, після чого користувач може вибрати з них найбільш підхожий.

Нові технології дозволять робити ще кращі фото / Wccftech

Спеціальна розробка Visual Core застосовується для обробки найкращих альтернативних знімків у Pixel 3. Для їх створення в смартфонах Google використовується спеціальний алгоритм комп'ютерного зору, що аналізує висвітлення, емоції присутніх у кадрі людей, заплющені або розплющені у них очі, чи посміхаються вони, чи не розмитий чи фон і так далі.

Потім навчена нейронна мережа відбирає відповідні за всіма критеріями знімки, при цьому далеко не завжди віддаючи пріоритет лише знімкам, відібраним тільки з аналізу обличчя. Наприклад, враховується і той момент, чи є між двома кадрами значні відмінності, викликані рухом, розмиття й інші чинники, що впливають на якість знімка. До уваги також береться автоматична експозиція, автофокусування й автобаланс.

Щоб поліпшити роботу алгоритму, інженери протестували його на сотнях добровольців, чия думка також враховувалося при створенні технології Night Sight. Це дозволило максимально поліпшити якість знімків на Pixel 3.

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