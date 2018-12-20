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Користувачі Google Pixel скаржаться на низьку якість дзвінків

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Ці проблеми не є постійними і з'являються з перервами - фото 1
Ці проблеми не є постійними і з'являються з перервами / phonearena

Власники смартфонів Google Pixel 3 і Pixel 3 XL стали скаржитися на низьку якість дзвінків.

Частина користувачів Google Pixel скаржиться, що ніхто не чує, що вони говорять протягом перших кількох секунд кожного дзвінка.

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Інші повідомляють про те, що звук передається переривчасто, слова обрізаються, присутнє дуже сильне відлуння і інші спотворення. Один з користувачів, який купив апарат від Verizon, поміняв смартфон на новий, але проблеми з'явилися і в ньому.

Є й інші проблеми з Pixel 2018 року, коли мова заходить про телефонні дзвінки. Ці проблеми не є постійними і з'являються з перервами. Спроба повернення до заводських налаштувань не допомагає. У деяких користувачів було поліпшення, коли вони відключали розширені функції виклику, доступні через їх оператора, але більшість з них виявили, що це не допомагає.

Користувачі Google Pixel скаржаться на низьку якість дзвінків - фото 296540
Користувачі Google Pixel скаржаться на низьку якість дзвінків

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Джерело: phonearena
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