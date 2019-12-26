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Розробник запрограмував гірлянду на ялинці, щоб зіграти в Змійку: веселе відео
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Нідерландський розробник Хорді Моос зіграв в Змійку на різдвяній ялинці. У ролі змійки виступила гірлянда, яка "поїдала" ялинкові кулі, які світяться.
Спочатку Моос налаштував гірлянду, щоб нею можна було управляти за допомогою геймпада від PS4. "Це, чорт візьми, сталося. Я керую гірляндою за допомогою джойстика від PS4. Так почнеться створення гри! Яку хочете?"
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Після цього у коментарях запропонували створити Змійку і Тетріс. І з першою грою Моос впорався менш, ніж за тиждень. Правила гри незмінні – змійка повинна добирати вогники, які з'являються, щоб рости. Коли вона врізається сама в себе – гра закінчується.
Зараз Моос планує поліпшити цю версію Змійки, щоб можна було пограти удвох, а також створити Тетріс. Більш того, розробник показав, як це можна зробити самому. Моос зазначив, що впорався б із завданням швидше, але йому перешкодили коти, які постійно гризли дроти.
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