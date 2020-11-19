Розробник популярного додатка розповів про переваги камери iPhone 12 Pro Max

Можливості камери iPhone 12 Pro Max уже оцінили експерти DxOMark і продемонстрував професійний фотограф, який порівняв можливості зйомки новинки з базовим iPhone 12 Pro. Тепер своєю думкою про пристрій поділився розробник популярного додатка Halide.

На відміну від минулорічної лінійки, камери iPhone 12 Pro і 12 Pro Max мають значний набір відмінностей. Так, основний модуль топової версії отримав збільшений на 47% ширококутний основний датчик зі світлосилою f / 1.6, функцію стабілізації зі зсувом сенсора і телеоб'єктив з апертурою f / 2.2, фокусною відстанню 65 мм і 2,5-кратним оптичним зумом.

Це цікаво: Безпровідна зарядка Apple MagSafe Duo виявилася недостатньо потужною для iPhone 12

Щоб наочно пояснити значимість цих цифр, автор програми опублікував колаж зі знімків, зроблених з одного ракурсу на обидва гаджети. Розробник пояснив, що хоча в обох старших моделей iPhone 12 основний датчик камери має роздільну здатність 12 Мп, різниця між ними все ж є. Пікселі сенсора iPhone 12 Pro Max більші, завдяки чому знімки виходять чіткішими та з меншою кількістю цифрового шуму.



Розмір матриці у камер різний, хоч роздільна здатність однакова

Фахівець також зазначив, що істотне поліпшення якість фотографій, зроблених на 12 Pro Max, буде помітно тільки при зйомці в умовах поганої освітленості – в цьому випадку на знімках за "авторством" старшої моделі буде помітно вищий рівень деталізації.



Знімки, зроблені на iPhone 12 Pro (зверху) і iPhone 12 Pro Max (знизу)

"Програмне забезпечення не позбавить вас від тремтіння при зйомці з рук. Нічний режим на iPhone дозволяє обійти цю проблему, роблячи тонни фотографій і просто викидаючи ті, які виявилися занадто змазаними. При цьому iPhone 12 Pro Max значно випереджає iPhone 12 mini, 12 і 12 Pro", – розповів автор програми.

Читайте також: Apple дозволить розробникам заробляти більше грошей