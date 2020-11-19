На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Розробник популярного додатка розповів про переваги камери iPhone 12 Pro Max
-
- 0
Можливості камери iPhone 12 Pro Max уже оцінили експерти DxOMark і продемонстрував професійний фотограф, який порівняв можливості зйомки новинки з базовим iPhone 12 Pro. Тепер своєю думкою про пристрій поділився розробник популярного додатка Halide.
На відміну від минулорічної лінійки, камери iPhone 12 Pro і 12 Pro Max мають значний набір відмінностей. Так, основний модуль топової версії отримав збільшений на 47% ширококутний основний датчик зі світлосилою f / 1.6, функцію стабілізації зі зсувом сенсора і телеоб'єктив з апертурою f / 2.2, фокусною відстанню 65 мм і 2,5-кратним оптичним зумом.
Це цікаво: Безпровідна зарядка Apple MagSafe Duo виявилася недостатньо потужною для iPhone 12
Щоб наочно пояснити значимість цих цифр, автор програми опублікував колаж зі знімків, зроблених з одного ракурсу на обидва гаджети. Розробник пояснив, що хоча в обох старших моделей iPhone 12 основний датчик камери має роздільну здатність 12 Мп, різниця між ними все ж є. Пікселі сенсора iPhone 12 Pro Max більші, завдяки чому знімки виходять чіткішими та з меншою кількістю цифрового шуму.
Розмір матриці у камер різний, хоч роздільна здатність однакова
Фахівець також зазначив, що істотне поліпшення якість фотографій, зроблених на 12 Pro Max, буде помітно тільки при зйомці в умовах поганої освітленості – в цьому випадку на знімках за "авторством" старшої моделі буде помітно вищий рівень деталізації.
Знімки, зроблені на iPhone 12 Pro (зверху) і iPhone 12 Pro Max (знизу)
"Програмне забезпечення не позбавить вас від тремтіння при зйомці з рук. Нічний режим на iPhone дозволяє обійти цю проблему, роблячи тонни фотографій і просто викидаючи ті, які виявилися занадто змазаними. При цьому iPhone 12 Pro Max значно випереджає iPhone 12 mini, 12 і 12 Pro", – розповів автор програми.
Читайте також: Apple дозволить розробникам заробляти більше грошей
-
16:44Нову Диво-жінку покажуть на HBO Max і в кінотеатрах: відома дата прем'єри
-
16:14Бред Пітт у масці долучився до благодійної акції: милі фото та відео
-
15:42Morgan випустить прощальну серію трициклів 3 Wheeler
-
15:11В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
14:53Sony підготувала лондонське метро до виходу PlayStation 5
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:28Хлопець показав, що всередині какао-бобів, і це злякало ласунів (відео)
-
13:50Скільки українців підтримують введення суворого локдауну
-
13:21Прості поради, як читати новини і залишатись щасливим
-
12:54Хвороба і фінал кар'єри: Майкл Джей Фокс з "Назад у майбутнє" шокував мемуарами
-
12:20Молода і сексуальна: Дженніфер Лопес захопила новою зйомкою
-
11:50Таємна шухляда на кухні здивувала мережу (фото)
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
10:52Знаки Зодіаку, з якими найважче будувати стосунки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:43День ангела Ніни 2020: значення імені та характер його власниць
-
10:26Наймолодша мільярдерка світу засвітила апетитні форми в бікіні
-
09:55Як розбудити глухого собаку: миле відео підкорює Reddit
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
-
09:07Міжнародний день чоловіків 2020: привітання, смс і картинки зі святом
-
08:55Погода в Україні 19 листопада: від морозів до сильного вітру
-
08:27Як кинути курити за допомогою гри
-
07:45Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця
-
07:22Жере непомірно: відомий розхід палива 1500-сильного Bugatti Chiron Pur Sport
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
15:11В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
-
07:45Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
17:17Максимально захищений: як вибрати смартфон для представників робітничих професій
-
14:20Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху
-
11:19Простий психологічний тест: оберіть квітку на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада
-
07:19Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні
- 16 листопада
-
20:19Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)
-
18:50Чому інколи корисно нічого не робити і як це допомагає у житті
-
16:16Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото)
-
14:16Поруч: KAZKA та ALEKSEEV випустили спільний український хіт
-
12:19Виберіть карту та отримайте передбачення на найближче майбутнє
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 листопада
-
08:22Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дванадцятому випуску (відео)