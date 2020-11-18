Apple дозволить розробникам заробляти більше грошей

Раніше цьогоріч низка розробників розгорнули справжню кампанію проти Apple, вимагаючи знизити зависоку, на їхню думку, 30-процентну комісію в App Store. Дійшло навіть до офіційної скарги в Єврокомісію. Неясно, чи стало це причиною, але американська компанія все ж пішла назустріч малому бізнесу.

Apple раптово оголосила про зміну в політиці App Store, запустивши нову програму App Store Small Business Program, спрямовану на допомогу невеликим розробникам.

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Відповідно до її умов, розробники, виторг яких за попередній календарний рік склав менше одного мільйона доларів, будуть платити комісію 15% замість стандартних 30%. Важливо відзначити, що мова йде про виторг, який розробник отримує уже після виплати Apple комісії. Брати участь у програмі можуть як нові, так і вже зареєстровані в App Store розробники.

Зміни поширюються і на систему підписок. Зараз Apple стягує комісію у розмірі 30% за перший рік підписки всередині програми, але в разі, якщо користувач продовжує підписку після закінчення року, комісія знижується до 15%. В рамках програми App Store Small Business Program на перший рік також діє 15-відсоткова комісія.



Розробники додатків зможуть заробляти більше

"Малий бізнес – це основа нашої глобальної економіки й пульсуюче серце інновацій і можливостей у спільнотах по всьому світу. Ми запускаємо цю програму, щоб допомогти власникам малого бізнесу написати наступну главу про творчість та процвітання в App Store і створити якісні програми, які сподобаються нашим клієнтам", – заявив Тім Кук, глава Apple.

Іншими словами, деякі розробники тепер будуть більше заробляти.

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