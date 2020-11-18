Безпровідна зарядка Apple MagSafe Duo виявилася недостатньо потужною для iPhone 12

Минулого тижня блогери протестували магнітну зарядку Apple MagSafe Duo, яка ще не надійшла в продаж, і розкритикували її за бідну комплектацію й особливості конструкції. Але на цьому недоліки зарядки не закінчилися...

Тепер же подробиці про майбутню новинку розкрила й сама Apple, опублікувавши на своєму офіційному сайті технічні характеристики пристрою. Вони виявилися менш вражаючими, ніж у базової моделі аксесуара.

Це цікаво: iPhone 12 Pro Max й iPhone 12 mini пройшли випробування на міцність: відео

Як з'ясувалося, максимальна вихідна потужність, яку здатний забезпечити здвоєний адаптер, становить 14 Вт, причому при використанні 27-ватного блока живлення вартістю $ 49, що не входить у комплект. А в тандемі з доступнішою зарядкою на 20 Вт, яку вендор пропонує за $ 19, власник гаджета отримає всього 11 Вт.

При цьому сам iPhone 12 підтримує 15-ватну бездротову зарядку, яку забезпечує "одинарна" версія MagSafe. Купити її можна за $ 39 плюс $ 19 на оригінальний мережевий адаптер – підсумкові витрати при цьому складуть $ 58 проти $ 129 за MagSafe Duo і $ 49 за блок живлення для неї.

Дата початку продажів нового аксесуара виробником поки не оголошена.

Читайте також: Боги маркетингу: в Китаї дарують iPhone 12 під час покупки топового смартфона HUAWEI