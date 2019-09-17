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Розроблено штучний інтелект для анонімізації знімків

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Штучний інтелект анонімізує знімки - фото 1
Штучний інтелект анонімізує знімки / axios

Норвезькі розробники представили нейромережу Deep Privacy, яка замінює обличчя на фотографіях на штучно згенеровані.

За останні роки штучний інтелект навчилися розпізнавати обличчя не гірше за людей і створювати зображення нових, неіснуючих облич. Френк Ліндсет і його колеги з Норвезького науково-технологічного інституту об'єднали ці здібності, розробивши технологію Deep Privacy.

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Розроблено штучний інтелект для анонімізації знімків - фото 355688

Науковці спроєктували і навчили нейромережу аналізувати зображення, розпізнаючи положення і орієнтацію сфотографованого обличчя і основних його рис, які повинні бути замінені для досягнення анонімізації. Ці дані отримує генеративна нейромережа, яка створює на видаленій ділянці фотографії нове, штучне обличчя.

Розробники показали, що новий підхід анонімізує портрети не гірше таких елементарних способів, як, наприклад, виділення і сильне розмиття обличчя. Разом з тим, він не порушує загальної картини на знімку.

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Джерело: arxiv
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