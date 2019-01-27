Розроблено подушку для поглиння звуків хропіння

Подушка, яка врятує вас від набридливого хропіння / dreams

Розробникам з США вдалося створити подушку, здатну пригнічувати хропіння з інтенсивністю до 31 децибели.

Співробітники Університету Північного Іллінойсу презентували подушку, здатну частково пригнічувати звук хропіння. Вона покликана забезпечити спокійний сон тим, хто намагається заснути поруч з джерелом настирливого шуму. Розробникам вдалося домогтися придушення звуків до 31 децибели, при цьому середня інтенсивність хропіння складає близько 50 децибел.

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Подушка для поглинання звуків хропіння

Подушка оснащена комплексом з трьох мікрофонів, а також динаміків і звукового фільтра. В основі ідеї лежить активна система шумопоглинання, що застосовується в деяких навушниках. За допомогою мікрофона подушка отримує картину звукового фону, аналізує звуки хропіння і випускає з динаміків звукові хвилі, які аналогічні хропінню, але мають перевернуту фазу.

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