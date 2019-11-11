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Розпусний Король Instagram хоче стати президентом США

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Ден Білзерян - фото 1
Ден Білзерян / instagram

Блогер Ден Білзерян заявив, що він побореться за президентський пост з репером і чоловіком Кім Кардашян Каньє Вестом.

Відомий американський блогер Ден Білзерян, відомий під прізвиськом Король Instagram, заявив про намір балотуватися в президенти США.

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На запитання журналіста про те, що Білзерян думає про слова Каньє Веста балотуватися в президенти США, блогер сказав, то репер безумовно кращий за Хілларі Клінтон. Також чоловік додав, що, можливо, Весту доведеться змагатися з ним.

Білзерян збирається претендувати на пост президента США у 2024 році. За словами Короля Instagram, до 2024 року йому треба встигнути "розібратися зі своїми справами".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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