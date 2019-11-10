Каньє Вест вирішив балотуватися у президенти: Кім Кардашян потенційна перша леді

Популярний американський репер Каньє Вест вирішив кардинально змінити професію. Чоловік Кім Кардашян, яку всі знають завдяки її пишним формам, заявив, що планує балотуватися у президенти Сполучених Штатів.

Під час своєї заяви він наголосив на тому, що пробуватиме свої сили у 2024 році.

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Я буду балотуватися у президенти у 2024. Ми могли б створити стільки робочих місць, – зазначив співак.

Кім Кардашян має всі шанси стати першою леді США:

Несподівану заяву репер зробив під час фестивалю у Нью-Йорку. Крім своїх намірів стати президентом, він згадав про громадського діяча та активіста Мартіна Лютера Кінга.

Мартіна Лютер Кінга вбили не через те, що у нього була мрія, і в нього було дещо інше, про що він збирався говорити. Він говорив про розширення прав і можливостей для чорних, про збільшення економічних можливостей, – зазначив Вест.

Ми ж нагадаємо, що Каньє Вест цьогоріч уперше очолив рейтинг найбільш високооплачуваних реперів у світі за версією Forbes.

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