Дівчина знайшла оригінальний спосіб помститися сусідам за гучний секс

Понад 20 тисяч лайків на платформі Reddit зібрав пост дівчини під ніком Francesca_alessandra, яка порадила читачам цікавий спосіб, як можна помститися сусідам, що шумлять ночами.

Так, користувачка мережі розповіла, що її сусіди часто голосно вмикають посеред ночі музику, телевізор і нерідко сильно кричать, коли займаються сексом.

До слова: Дівчина попросила сусідів займатися сексом тихіше і отримала кумедну записку у відповідь

У мене самої після цього з'являється відраза до сексу. Не можу їх більше терпіти, – поскаржилася дівчина.

Як помститися сусідам за гучний секс

Користувачка неодноразово приходила до сусідів і ввічливо просила їх перестати шуміти, проте її прохання не принесли результату. Тоді вона придумала оригінальний спосіб помститися: записати звуки їхнього сексу і потім вмикати цей запис сусідам кожен раз, коли вони знову починають турбувати її.

Деяким коментаторам сподобалася така ідея, проте багато хто визнав її дивною і страшною. Замість цього люди радили їй звернутися в поліцію.

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