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Marvel's Avengers: вийшов трейлер нової супергеройської гри
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Компанія Square Enix в рамках виставки Electronic Entertainment Expo 2019 представила трейлер гри Marvel's Avengers. Її розробкою займаються студії Crystal Dynamics (Tomb Raider) і Eidos Montreal (Deus Ex). Ролик був опублікований на YouTube-каналі Marvel Entertainment.
Користувач під час гри зможе перевтілитися в одного з Месників. Це може бути як Капітан Америка, Тор, Халк, Залізний Людина, так і інші. Планується, що надалі список буде поповнюватися. Цікаво, що обличчя усіх супергероїв кардинально змінені, щоб не були схожими з своїми героями у фільмах.
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Героїв гри озвучують Джефф Шайн (Капітан Америка), Тревіс Віллінгем (Тор), Нолан Норт (Залізна Людина), Трой Бейкер (Халк), Лора Бейлі (Чорна Вдова).
Реліз гри заплановано на 15 травня 2020 року. Доступна вона буде для платформ PS4, Xbox One, PC і Stadia.
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