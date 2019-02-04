Розповідь служниці: тизер третього сезону онлайн

У мережі з'явився перший тизер до продовження серіалу "Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale), який отримав третій сезон. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Під час Супербоулу чимало кіностудій та телекомпаній вирішили потішити глядачів свіжими трейлерами. Не винятком став і канал Hulu, який нарешті заінтригував першим тизером до третього сезону серіалу "Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale), який називали справжнім відкриттям року. Щоправда, дату прем'єри нового сезону не озвучили, однак натякнули, що невдовзі вийде повноцінний трейлер.

І ще: Месники: Фінал: з'явився новий тизер фільму

Розповідь служниці: дивитись тизер третього сезону онлайн:

Читайте також: Біль і слава: трейлер фільму з Пенелопою Крус