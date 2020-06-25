Розповідь служниці: дивіться тизер 4 сезону популярного серіалу

4 сезон Розповіді служниці покажуть не раніше 2021 року

Стрімінговий сервіс Hulu випустив тизер четвертого сезону серіалу "Розповідь служниці", основою для якого послужив однойменний роман Маргарет Етвуд. Правда, ролик швидше можна назвати рекапом – у ньому показані ключові моменти попереднього сезону антиутопії.

Нагадаємо, прем'єра третього сезону "Розповіді служниці" відбулася 5 червня 2019 року. У ньому знову знялися Елізабет Мосс, Івонн Страховськи, Алексіс Бледел, Джозеф Файнс і Макс Мінгелла.

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Вихід продовження серіалу про Республіку Гілеад був запланований на цю осінь, але тепер, мабуть, відбудеться вже в наступному році. Кілька днів тому з'явилася інформація про те, що команда проєкту не встигла зняти весь необхідний матеріал до карантину і зможе повернутися до роботи тільки навесні 2021 року.

Розповідь служниці – дивіться тизер 4 сезону серіалу:

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