Люцифер: найсексуальніші моменти і дата виходу 5 сезону у тизері (18+)

У мережі з'явився гарячий тизер до 5 сезону серіалу Люцифер (Lucifer) за однойменними коміксами. Творці нагадали про найпікантніші моменти, а також назвали дату виходу нових епізодів.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив невеличкий тизер до продовження серіалу Люцифер (Lucifer), який базується на однойменних коміксах Ніла Геймана та Сема Кейта. Ролик складається з нарізки сексуальних сцен з уже відомих епізодів, а також демонструє дату виходу 5 сезону, яка запланована вже на 21 серпня. Відзначимо, що очікується 16 нових серій.

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Сюжет розповідає про Люцифера, який втомився від роботи у пеклі та вирушив до світу живих. Він відкрив у Лос-Анджелесі свій стрип-клуб, а також надає послуги всім, хто до нього звернеться. Як не дивно, Морнінгстар робить це без лихих намірів. До того ж, він знайшов собі додаткову роботу у поліції, де його здібності часто допомагають справам. Але навіть у Люцифера є ахіллесова п'ята, у вигляді його напарниці та детектива Хлої Декер.

У головних ролях: Том Елліс, Лорен Джерман, Девід Вудсайд, Леслі-Енн Брандт, Рейчел Гарріс та інші.

Люцифер 5, дивитись трейлер онлайн:

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