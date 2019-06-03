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Розповідь служниці 3 сезон: дата виходу і де дивитись всі серії 2019

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Розповідь служниці 2019 - фото 1
Розповідь служниці 2019

3 сезон Розповіді служниці стартує вже з 6 червня. Розклад виходу всіх серій серіалу дізнавайтесь на Радіо МАКСИМУМ, а також дивіться трейлер нового сезону.

Третій сезон серіалу "Розповідь служниці" виходить вже з 6 червня. Його з нетерпіння чекають шанувальники з усього світу, адже похмура антиутопія привертає увагу не лише своєю фантастичною складовою, а й демонстрацією проблем із реального життя. Де дивитись Розповідь служниці 3, а також графік виходу епізодів дізнавайтесь далі.

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Дивитись онлайн 3 сезон Розповідь служниці можна тут:

  • Онлайн-кінотеатри і сервіси на українській мові – moviestape, Гуртом;
  • російською мовою на seasonwar, hdrezka та інших сайтах.

Дата виходу всіх серій 3 сезону серіалу Розповідь служниці

Серія Дата Назва
1 епізод 6 червня Ніч
2 епізод 6 червня Марія і Марта
3 епізод 6 червня Стережись
4 епізод 13 червня
5 епізод 20 червня
6 епізод 27 червня
7 епізод 4 липня
8 епізод 11 липня
9 епізод 18 липня
10 епізод 25 липня
11 епізод 31 липня
12 епізод 7 серпня
13 епізод 14 серпня

Що буде в 3 сезоні серіалу:

Другий сезон завершився несподівано, адже головна героїня Джун отримала можливість врятуватися разом з дитиною, однак вирішила відправити крихітку у безпечне місце, а сама залишилась серед таких же служниць. Однак все не так просто, адже жінка готує масовий бунт. До того ж, допомагатимуть батько її дитини та колишня "власниця", адже повстання вимагає значних сил та часу. Самі ж творці наголошують, що сезон не буде таким жорстоким і кривавим, як минулий, адже зосередиться на внутрішніх змінах героїв.

Головні ролі зіграли: Елізабет Мосс (Джун Озборн, Фредова), Джозеф Файнс (Фред Вотерфорд), Івонн Страховскі (Серена Джой Вотерфорд),

Розповідь служниці 3, дивитись трейлер онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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