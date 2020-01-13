Британка купила банани із сотнею тропічних павуків: фото

Мешканка Британії Холлі Крей була змушена разом зі своїми двома маленькими дітьми терміново з'їхати з будинку після того, як з куплених у супермаркеті бананів з'явилося безліч павуків.

За словами Крей, їх було "сотні, якщо не тисячі".

І ще: Дівчина, яка танцювала за кермом автомобіля, стала зіркою мережі: веселе відео

З навалою павуків зіткнулася 21-річна дівчина. Вона купила зв'язку бананів у мережі супермаркетів Asda, а коли принесла покупки додому, то з розірваної шкірки розбіглися тропічні павуки. Крей відвезла своїх малюків у готель, а сама викликала службу із боротьби зі шкідниками.

Молода мати побоюється, що павуки можуть виявитися отруйними. Менеджери торгової мережі зазначили, що павуки не змогли б вижити в бананах, оскільки у Великобританії для тропічних тварин невідповідний клімат.

Читайте також: Японський мільярдер почав пошуки дівчини для польоту до Місяця