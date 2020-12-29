Папарацці підловили розповнілу Лану Дель Рей: фото шокували шанувальників співачки

35-річна американська виконавиця Лана Дель Рей поправилася і отримала травму руки. Нові фото зірки, яку помітили на вулицях Лос-Анджелеса, з'явилися в соціальних мережах.

На серії знімків, які папараці злили у соціальні мережі, Лана Дель Рей постала у коротких шортах з сірою футболкою, а також у коротенькій спідниці та кофтині. Такий наряд підкреслив зміни у фігурі зірки, на що відразу звернули увагу фанати. Багато хто з них вирішив, що на зірку негативно вплинув карантин.

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Крім цього, привертає увагу й ліва рука співачки, яка загіпсована і зафіксована еластичною пов'язкою.

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