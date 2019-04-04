Хей-на-на-на: про що йдеться у хіті 90-х, який знає кожен з нас

Кожен з нас підспівував й підспівує досі цей запальний музичний хіт. Дізнайтеся історію хіта з 1990 року – "Nah Neh Nah".

Якщо довго слухати цю пісню, то складається враження, що її виконують латиноамериканські, італійські або іспанські музиканти у 1965-1970 роках, проте виявляється, що це не так! Ритм пісні ввів в оману не одне покоління.

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Насправді це бельгійський гурт "Vaya con Dios". У перекладі з іспанської це означає "Іди з богом". Гурт заснували в 1985 році. Музиканти популяризували мікс джазу та циганської музики, а до 1990 року гурт перейшов на латиноамериканські ритми.

Усім відома пісня "Nah Neh Nah" увійшла до другого альбому гурту "Night Owls", який вийшов в 1990 році. Саме тоді на екранах почали крутити стильний чорно-білий кліп з запальною пісенькою "Хей-на-на-на".

На той час MTV було схиблене на яскравих фарбах і швидкому монтажі, тому гурт зіграв на контрасті. У кліпі до цієї пісні був чорно-білий монтаж одним планом, співачка в елегантній чорній сукні, яка була у моді на початку 1960-х, гулька з волосся на голові, яка нагадує героїню Одрі Хепберн зі знаменитого фільму "Сніданок у Тіффані". Гурт "Vaya Con Dios" зіграв на контрасті й отримав популярний хіт на століття.

Щодо змісту пісні, то це такий собі заклик подругам зібратися на дівич-вечір й від душі відтягнутися, наспівуючи ту саму

"Хей-на-на-на".

ПЕРЕКЛАД ПІСНІ:

Сиділа на трубці та дзвонила дівчатам, просила

Зустріти мене на Curly Pearls, щоб

Ney, Nah Neh Nah

На високих підборах і з химерними фантазіями

Я біжу вниз по сходах, кличу кеб, збираюся

Ney, Nah Neh Nah

Ney, Nah Neh Nah

Ney, Nah Neh Nah

Nah Neh Nah

Коли я відкрила двері, то побачила Елеонору

І Мері-Лу, які валяються по підлозі, і

Ney, Nah Neh Nah

С'ю увійшла в шовковому саронгу

Вона провальсувала повз, ніби вони грали ту пісню

Ney, Nah Neh Nah

Ney, Nah Neh Nah

Ney, Nah Neh Nah

Nah Neh Nah

Анни трохи запізнилася

Їй довелося втекти з побачення з

Ney, Nah Neh Nah

Кучерява замовила ще порцію

Поки піаніст заспівав ту пісню

Ney, Nah Neh Nah

Ney, Nah Neh Nah

Ney, Nah Neh Nah

Nah Neh Nah

Вже було пів на четверту

Але ніч тільки починалася і ми були їй до пари, танцюючи

Ney, Nah Neh Nah

О Боже, чи був це наш бал

Все ще з піснею, проходячи передпокій, яка

Ney, Nah Neh Nah

Ney, Nah Neh Nah

Ney, Nah Neh Nah

Nah neh nah

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