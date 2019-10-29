Розкуті моделі оголили груди на матчі в США: відеофакт 18+

Дві розкуті американські моделі Джулія Роуз і Лорен Саммер відвідали один із матчів MLB. Але красуні отримали заборону на відвідини бейсбольних поєдинків за демонстрацію оголених грудей на трибуні. Дивіться на відео, як все було.

Так, дівчата Джулія Роуз і Лорен Саммер відвідали матч MLB між "Washington Nationals" і "Houston Astros", який в прямому ефірі транслював телеканал Fox Sports. В один з епізодів гри в об'єктив телеоператора потрапив момент, коли красуні синхронно підняли свої топи і оголили пишні груди.

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Відео з інтимним епізодом миттєво стало вірусним, але моделі вирішили не залишатися інкогніто, і відразу зізналися, що це були вони. Вчинок дівчат видно на відео в лівому верхньому кутку:

Some boobs behind home plate in the world series pic.twitter.com/zNfZRGeP8x — jomboyjakeradio (@jomboyjakeradio) October 28, 2019

Також Роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram лист від MLB, в якому зазначено, що за їхню витівку на трибунах дівчатам відтепер заборонено відвідувати матчі ліги. Фото такого ж листа на своїй сторінці опублікувала і Саммер.

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