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Розкута Надя Дорофєєва повністю роздяглася перед камерою: спекотне фото

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Спокуслива українська співачка Надя Дорофєєва поборола свої комплекси та постала перед камерою без одягу. Гаряче фото уже оцінили шанувальники красуні.

Так, Надя Дорофєєва стала впевненішою у собі і на цей раз показала підписникам в Instagram ще відвертіше фото, ніж зазвичай. Розкута красуня знялася голяка, демонструючи свої хвилюючі вигини.

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Надя позує повністю без одягу, стоячи у профіль, вона прикрила інтимні частини тіла рожевою сукнею.

У такий гарячий спосіб артистка анонсувала вихід свого нового треку RAZNOTSVETNAYA, реліз якого запланований на 18 лютого.

Розкута Надя Дорофєєва повністю роздяглася перед камерою: спекотне фото - фото 495491

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