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Розкута Надя Дорофєєва показала фрагмент нової пісні: відео

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Українська виконавиця Надія Дорофєєва готується представити публіці свій новий трек. На сторінці в Instagram знаменитість вирішила підігріти інтерес фанатів і опублікувала невеликий фрагмент композиції.

У кадрі співачка з'явилася в брюках чорного кольору і трендовій білій майці, а свій образ доповнила двома високими хвостиками на голові, з випущеними передніми пасмами.

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Надя заспівала кілька рядків з нової пісні, а свій пост підписала так: "Обережно, злив треку !!! 05.03 відкрию вам першу музичну сторі мого EP".

Кілька днів тому співачка вже натякала шанувальникам на те, що незабаром вийде її нова робота, опублікувавши чорно-білу фотографію і залишивши напис: "Перечитавши мої думки, а вони всі ... про тебе. Soon". Фанати виконавиці в захваті і з нетерпінням чекають прем'єри: "У мене мурашки! Ставлю таймер на цей день!", "Мої думки про тебе. Це буде розрив!", "Це дуже офігенно. Дуже чекаю", "Я впевнена, що це буде щось круте".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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