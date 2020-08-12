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Розкішна жінка: 53-річна Холлі Беррі показала апетитні форми на пляжі

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Холлі Беррі у бікіні - фото 1
Холлі Беррі у бікіні / instagram.com/halleberry

Популярна акторка Холлі Беррі не припиняє вражати фанатів пікантними фото. А все через ефектну фігуру та юним вигляд!

53-річна американська акторка Холлі Беррі активно працює над собою та веде доволі чесний профіль в соцмережі Instagram. Там жінка ділиться порадами, реальними фото та мотивує фанатів, тому не дивно, що за нею стежать понад 6 мільйонів користувачів.

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Зірка активно працює над власним тілом та веде рубрику п'ятничний фітнес, у якій показує різноманітні вправи та надихає своїх шанувальників. Тому не дивно, що Холлі з легкістю може дозволити собі фото майже без одягу. І новий сонячний кадр на пляжі у купальнику це лише підкреслює:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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