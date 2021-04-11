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Емілі Ратажковскі розбурхала підписників ідеальною фігурою в купальнику: гарячі фото

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Емілі Ратажковскі - фото 1
Емілі Ратажковскі / instagram

Відома американська супермодель і актриса Емілі Ратажковскі порадувала шанувальників своєю спокусливою фігурою на черговому гарячому фото. Знаменитість продемонструвала струнке тіло через місяць після пологів.

На сторінці в Instagram Емілі Ратажковскі опублікувала кілька кадрів, на яких позувала перед дзеркалом. Модель постала спочатку у суцільному купальнику, а на другому кадрі – у крихітному бікіні, вихваляючись плоским животиком і стрункою талією.

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Юзери залишилися у захваті від того, як виглядає красуня. Багато хто підкреслив, що через місяць після пологів модель у відмінній формі.

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