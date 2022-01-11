Розкута Брітні Спірс знову влаштувала еротичну фотосесію: відверті кадри

Епатажна американська співачка Брітні Спірс продовжує дивувати публіку сміливими витівками. На цей раз зірка влаштувала домашню фотосесію топлес.

Так, 40-річна Брітні Спірс позувала голяка перед дзеркалом, а знімки, які з'явилися в Instagram, зробив фотограф Андреа МакКлей.

І ще: Юна Ізабель Метерс захопила серією спокусливих фото: 18+

Перед камерою артистка постала в одних лише відвертих стрінгах, які оголили її сідниці. Красуня похизувалася апетитними формами, стрункими ніжками та підтягнутою спиною.

При цьому на всіх фото Брітні позує задом. Фотографії були зроблені у відображенні у різних кімнатах будинку – спочатку у ванній, а потім у кімнаті зі штативом.

"Час сідниць", – лаконічно підписала пост співачка.

Читайте також: Спокуслива модель OnlyFans розкрила найдивніші прохання чоловіків: 18+