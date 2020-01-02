Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Розкрито зовнішність потужного кросовера Genesis GV80

  • 28
Genesis GV80 - фото 1
Genesis GV80 / motorglobe

Компанія Genesis розсекретила зовнішність кросовера GV80. Зовнішність новинки дуже схожа з концептом компанії, представленим у 2017 році.

Повідомляється, що над дизайном працювали фахівці з Південної Кореї, США і Німеччини.

І ще: Ford розповів про найпопулярніші версії Mustang Mach-E

Кросовер отримав Quad Lamps-фари, п'ятикутні ґрати радіатора і візерунок G-Matrix, проглядається в системі освітлення салону і колесах. На передній панелі авто видно тонкі дефлектори вентиляції і довгий дисплей. У самій компанії дизайн Genesis GV80 описують як "вишуканий баланс простоти і гламуру".

Авто отримало задньопривідну платформу, але будуть доступні і повнопривідні версії. У Південній Кореї продажі новинки почнуться вже взимку 2020 року, а на світовий ринок авто вийде до кінця 2020.

Розкрито зовнішність потужного кросовера Genesis GV80 - фото 377756

Розкрито зовнішність потужного кросовера Genesis GV80 - фото 377757

Читайте також: Tesla Model X порівняли в дрегу з "зарядженим" Lamborghini Urus

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік
  • 31.12.2019, 12:00
  • 1688
Картинки з Різдвом Христовим 2020: різдвяні відкритки і листівки
  • 14:08
  • 29233
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 1986509
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології