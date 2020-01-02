Розкрито зовнішність потужного кросовера Genesis GV80

Компанія Genesis розсекретила зовнішність кросовера GV80. Зовнішність новинки дуже схожа з концептом компанії, представленим у 2017 році.

Повідомляється, що над дизайном працювали фахівці з Південної Кореї, США і Німеччини.

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Кросовер отримав Quad Lamps-фари, п'ятикутні ґрати радіатора і візерунок G-Matrix, проглядається в системі освітлення салону і колесах. На передній панелі авто видно тонкі дефлектори вентиляції і довгий дисплей. У самій компанії дизайн Genesis GV80 описують як "вишуканий баланс простоти і гламуру".

Авто отримало задньопривідну платформу, але будуть доступні і повнопривідні версії. У Південній Кореї продажі новинки почнуться вже взимку 2020 року, а на світовий ринок авто вийде до кінця 2020.

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