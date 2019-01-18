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Графіті Бенксі на гаражі продали за шалену суму

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Графіті Бенксі продано - фото 1
Графіті Бенксі продано / instagram

Графіті відомого вуличного художника Бенксі в Уельському місті Порт-Толбот продано.

У грудні минулого року стало відомо, що в місті на гаражі з'явилося графіті і є ймовірність, що це робота Бенксі. Картина складається з двох епізодів. З одного боку гаража намальована дитина, що грається з снігом. А з другого боку стає ясно, що це зовсім не сніг, а попіл. Трохи пізніше художник визнав авторство, давши йому назву "З Різдвом".

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Власник гаража продав графіті цінителеві творчості Бенксі Джону Брандлера за 130 тисяч доларів. Той повідомив, що графіті поки залишиться на пару років в місті, а потім його перевезуть в центр.

Близько 20 тисяч людей вже підійшли до гаражу, щоб побачити своїми очима роботу художника. Для цього навіть була організована цілодобова охорона.

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Джерело: theguardian
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