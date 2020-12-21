Розкрито таємницю найдорожчої картини у світі

Скляна куля, зображена на картині Леонардо да Вінчі Спаситель світу, упродовж століть приковувала до себе увагу і викликала суперечки.

Річ у тому, що посудина не демонструє ознак заломлення світла, як того можна було б очікувати. І багатьма це розцінювалося як дуже груба помилка великого художника.

І ще: Як зробити подарунок на Новий рік 2021 своїми руками: 4 круті ідеї

Однак, згідно з комп'ютерними моделями, розробленими командою з Каліфорнійського університету (США), Ісус Христос тримає в руках не монолітну (як вважали раніше), а порожню сферу. Експерти з'ясували, що куля виконана зі скла, а не з гірського кришталю, як вважали до цього.

Спаситель світу найдорожча картина на планеті. У 2017 році її вартість становила 450 мільйонів доларів (понад 33 мільярдів рублів). Леонардо да Вінчі написав свій шедевр в кінці XV століття. Вважається, що його замовником є ​​король Франції Людовик XII. Зараз полотно зберігається на яхті наслідного принца Саудівської Аравії.

Це цікаво: У мережі показали найкращі фото природних явищ року