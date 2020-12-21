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Розкрито таємницю найдорожчої картини у світі
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Скляна куля, зображена на картині Леонардо да Вінчі Спаситель світу, упродовж століть приковувала до себе увагу і викликала суперечки.
Річ у тому, що посудина не демонструє ознак заломлення світла, як того можна було б очікувати. І багатьма це розцінювалося як дуже груба помилка великого художника.
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Однак, згідно з комп'ютерними моделями, розробленими командою з Каліфорнійського університету (США), Ісус Христос тримає в руках не монолітну (як вважали раніше), а порожню сферу. Експерти з'ясували, що куля виконана зі скла, а не з гірського кришталю, як вважали до цього.
Спаситель світу найдорожча картина на планеті. У 2017 році її вартість становила 450 мільйонів доларів (понад 33 мільярдів рублів). Леонардо да Вінчі написав свій шедевр в кінці XV століття. Вважається, що його замовником є король Франції Людовик XII. Зараз полотно зберігається на яхті наслідного принца Саудівської Аравії.
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