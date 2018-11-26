Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками День Святого Миколая

Ці риси характеру принесуть вам успіх у стосунках

  • 49
Більше дітей мають жінки, яких характеризують як "милі" і "приємні" - фото 1
Більше дітей мають жінки, яких характеризують як "милі" і "приємні" / MyBataz

Фахівці назвали набір чоловічих якостей, які дарують успіх серед жінок.

Автори дослідження – поведінкові економісти – задалися питанням, чи можуть певні риси характеру впливати на кількість сексуальних контактів і репродуктивний успіх.

І ще: Як займатися коханням ще довше: поради фахівців

В опитуванні взяли участь 4500 гетеросексуалів (приблизно 3000 чоловіків і 1500 жінок). Екстраверсія, емоційна стабільність, приємний і сумлінний характер підвищували шанси чоловіків на секс і збільшували кількість дітей.

У порівнянні з жінками чоловіки повідомляли про більшу кількість особистісних факторів, які необхідні для успіху у протилежної статі. На кількість сексуальних контактів жінок впливала, головним чином, екстраверсія. А ось більшу кількість дітей мали жінки, яких характеризували як "милі" і "приємні".

Ці риси характеру принесуть вам успіх у стосунках - фото 291377
Ці риси характеру принесуть вам успіх у стосунках

Читайте також: Цей тип стосунків вкрай негативно впливає на психіку

Джерело: medicalxpress
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Фінал шоу Танці з зірками 2 сезон: дивитися онлайн 25-11-2018
  • 25 листопада, 23:52
  • 1380
Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
  • 25 листопада, 15:21
  • 361
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 493
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Стосунки