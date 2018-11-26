Ці риси характеру принесуть вам успіх у стосунках

Більше дітей мають жінки, яких характеризують як "милі" і "приємні" / MyBataz

Фахівці назвали набір чоловічих якостей, які дарують успіх серед жінок.

Автори дослідження – поведінкові економісти – задалися питанням, чи можуть певні риси характеру впливати на кількість сексуальних контактів і репродуктивний успіх.

І ще: Як займатися коханням ще довше: поради фахівців

В опитуванні взяли участь 4500 гетеросексуалів (приблизно 3000 чоловіків і 1500 жінок). Екстраверсія, емоційна стабільність, приємний і сумлінний характер підвищували шанси чоловіків на секс і збільшували кількість дітей.

У порівнянні з жінками чоловіки повідомляли про більшу кількість особистісних факторів, які необхідні для успіху у протилежної статі. На кількість сексуальних контактів жінок впливала, головним чином, екстраверсія. А ось більшу кількість дітей мали жінки, яких характеризували як "милі" і "приємні".

Ці риси характеру принесуть вам успіх у стосунках

Читайте також: Цей тип стосунків вкрай негативно впливає на психіку