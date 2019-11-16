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Розкрито ще один цікавий секрет довголіття

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Як прожити довго - фото 1
Як прожити довго / vokrugsveta

Експертам вдалося визначити, які лімфоцити переважають у супердовгожителів – у тих, кому виповнилося 100 і більше років.

Фахівці визначили, що у довгожителів існує надлишок імунних клітин певного типу. Саме це робить людей, що дожили до 100 і більше років, несприйнятливими до інфекцій і раку.

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Вчені провели аналіз зразків імунних клітин від семи довгожителів, яким більше 100 років, і п'яти людей у ​​віці від 50 до 80 років. Дослідникам вдалося з'ясувати, що у людей у ​​віці 110 років є підвищена кількість цитотоксичних T-лімфоцитів.

На поверхні виявлених цитотоксичних T-лімфоцитів є імуноглобуліни CD4. У крові супердовгожителів ці клітини становили до 80 відсотків всіх інших Т-клітин в порівнянні з 10-20 відсотками в контрольних зразках. При цьому зазвичай цитотоксичними є клітини з імуноглобуліном CD8. Значна частина Т-лімфоцитів знаходиться не в крові і не в лімфовузлах, а в органах, що не відносяться до імунної системи.

Розкрито ще один цікавий секрет довголіття - фото 368654

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Джерело: vokrugsveta
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