Розкрито секрет вдалих фото в Instagram

Зробити вдале фото для Instagram дуже просто, скориставшись простим лайфхаком під назвою "контрапост" – поза, при якій частини тіла розташовані протилежно одна одній і несиметрично.

Як повідомляється, деякі моделі, якими захоплюється весь світ, використовують саме цей спосіб, що з'явився ще за часів Ренесансу, а той у свою чергу запозичив його у античності. Так, правильно позувати і при цьому виглядати сексуально всесвітньо відомим моделям допомогли Леонардо да Вінчі, Сандро Боттічеллі і мудрі греки.

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"Одне плече вище іншого, спираємося на праву ногу сильніше, ніж на ліву – виглядає красиво, пластично, привабливо. Найбільш очевидний приклад – статуя Венери Мілоської", – сказано в матеріалі.

І хоча античні майстри вкладали в таку позу глибокий сенс, оскільки рівновага, баланс і гармонія були невід'ємною частиною краси, сучасні красуні помітили, що так вони ще і виглядають сексуально.

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