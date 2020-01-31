Розкрито подробиці камери нового флагмана Sony Xperia 5 Plus

Новий флагман від Sony можуть показати під час MWC 2020

Sony вже оголосила про власну пресконференцію на виставці MWC 2020 на кінці лютого. Серед іншого там очікується презентація нових смартфонів, у тому числі і флагманської моделі. За інформацією японських інсайдерів, спадкоємець торішнього Xperia 5 отримає більше змін, ніж передбачалося раніше.

Згідно з новими даними, прийдешній Sony Xperia 5 Plus, який у деяких витоках фігурує під назвою Xperia 1.1, отримає не чотири модулі основної камери, як вважалося раніше, а п'ять:

12 Мп з розміром сенсора 1/1,5";

64 Мп з розміром сенсора 1/1,7";

12 Мп з розміром сенсора 1/3,4" з ультраширококутним об'єктивом;

Сенсор на 2 Мп для вимірювання глибини різкості;

Модуль з невідомою роздільною здатністю з об'єктивом-перископом і оптичною стабілізацією зображення (OIS).

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Останній має на увазі можливість зйомки з триразовим і сильнішим оптичним наближенням. Наразі у смартфонах рекордом є використання об'єктива-перископа з 5-кратним оптичним зумом.

Модулі камери у Sony Xperia 5 Plus

Очікується, що новий флагман від Sony отримає топовий процесор Snapdragon 865 з підтримкою 5G, 6,6-дюймовий OLED-дисплей з тонкими рамками і фронтальні стереодинаміки.

Так може виглядати Sony Xperia 5 Plus:

З чуток, цьогоріч Sony також представить смартфон з шістьма камерами.

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