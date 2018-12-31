Розкрито механізм алкогольного сп'яніння

Фахівці на мушках-дрозофілах вивчили, як відбувається алкогольне сп'яніння.

Як відзначають вчені, комахи п'яніють майже так само, як і люди: у дрозофіл спостерігалися порушення координації і підвищена активність, яка трохи пізніше змінювалася апатією.

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На мембрані нервових клітин вченим вдалося виявити особливий фермент: фосфоліпазу D2 (PLD2), який зв'язує молекули етанолу з ліпідом. Цей фермент створює фосфаділетанол, складний ліпід, який змушує нервові клітини спрацьовувати набагато легше, що призводить до гіперактивності дрозофіл. У мозку мушок фосфаділетанол затримується на 16 і більше годин.

Коли вчені "відключили" регулюючі вироблення PLD2 гени, комахи перестали демонструвати ознаки сп'яніння. За словами авторів дослідження, знання молекулярних механізмів алкогольного сп'яніння дозволить розробити ефективні препарати проти інтоксикації і похмілля.

Розкрито механізм алкогольного сп'яніння

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