Розкрито головний секрет успіху вікінгів

Вікінги завоювали Європу завдяки несподіваним для свого часу технологічним інноваціям.

Вікінги навчилися робити дьоготь в промислових масштабах і використовували його при будівництві кораблів.

І ще: Учені знайшли найдавніше зображення, якому 40 тисяч років

Історик Андреас Хенніус вважає, що саме масштабне виробництво дьогтю дозволило створювати надійні водонепроникні кораблі і вирушати у тривалі морські походи. Існують докази, що виробництво дьогтю та смоли в Скандинавії різко зросло, як тільки вікінги почали здійснювати набіги на інші території Європи.

Смола використовувалася при будівництві човнів. Її виробляли в спеціальних ямах, які заповнювали соснової деревиною, покривали торфом і підпалювали. Такі печі виявлені в кількох районах Швеції. Відносно невеликі ями датуються між 100 і 400 роками нашої ери. Між 680 і 900 роками ями стають значно більшими і вміщають вже до 300 літрів смоли. Печі розташовували якомога ближче до соснових лісів. На думку історика, це були свого роду промислові об'єкти, що використовували виключно для масштабного виробництва смоли.

Розкрито головний секрет успіху вікінгів

Читайте також: Як були влаштовані пасажирські літаки у минулому