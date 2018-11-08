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Розкрито головний секрет успіху вікінгів

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Виробництво дьогтю та смоли в Скандинавії різко зросло завдяки вікінгам - фото 1
Виробництво дьогтю та смоли в Скандинавії різко зросло завдяки вікінгам / theguardian

Вікінги завоювали Європу завдяки несподіваним для свого часу технологічним інноваціям.

Вікінги навчилися робити дьоготь в промислових масштабах і використовували його при будівництві кораблів.

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Історик Андреас Хенніус вважає, що саме масштабне виробництво дьогтю дозволило створювати надійні водонепроникні кораблі і вирушати у тривалі морські походи. Існують докази, що виробництво дьогтю та смоли в Скандинавії різко зросло, як тільки вікінги почали здійснювати набіги на інші території Європи.

Смола використовувалася при будівництві човнів. Її виробляли в спеціальних ямах, які заповнювали соснової деревиною, покривали торфом і підпалювали. Такі печі виявлені в кількох районах Швеції. Відносно невеликі ями датуються між 100 і 400 роками нашої ери. Між 680 і 900 роками ями стають значно більшими і вміщають вже до 300 літрів смоли. Печі розташовували якомога ближче до соснових лісів. На думку історика, це були свого роду промислові об'єкти, що використовували виключно для масштабного виробництва смоли.

Розкрито головний секрет успіху вікінгів - фото 287514
Розкрито головний секрет успіху вікінгів

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Джерело: theguardian
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