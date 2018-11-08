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Учені знайшли найдавніше зображення, якому 40 тисяч років

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Наскальні зображення / apnews

У печері на індонезійському острові Борнео виявлені найдавніші наскальні малюнки, що зображають тварин – їхній вік налічує мінімум 40 тисяч років.

Наскальний живопис був вперше відкритий у XIX столітті в печері Альтаміра в Іспанії і відразу ж привернула до себе величезний інтерес з боку вчених. Згодом наскальні малюнки були відкриті в різних куточках світу, від Європи і Африки до Малайзії та Австралії, а також в Північній і Південній Америці.

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Малюнки в печерах Східного Калімантана на Борнео були відкриті у 1990-х роках, проте до цих пір вони вважалися порівняно молодими, близько 10 тисяч років. Однак сучасне радіоізотопне датування дозволило встановити точний вік малюнків.

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Зображення, якому 40 тисяч років

Мінімальний вік зображення становить 40 тисяч років, але може досягати і 53 тисячі років. Це найперші в усьому світі зображення, що відносяться до фігуративного живопису – зображень, яке зберігає схожість з реальними об'єктами. Одного віку з ним виявилися деякі трафаретні зображення рук, намальовані неподалік.

До цього одними з найдавніших наскальних малюнків вважалися зображення тварин в іспанській печері Ель-Кастільо. Вони були створені близько 36 тисяч років тому.

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Джерело: apnews
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