Учені знайшли найдавніше зображення, якому 40 тисяч років

У печері на індонезійському острові Борнео виявлені найдавніші наскальні малюнки, що зображають тварин – їхній вік налічує мінімум 40 тисяч років.

Наскальний живопис був вперше відкритий у XIX столітті в печері Альтаміра в Іспанії і відразу ж привернула до себе величезний інтерес з боку вчених. Згодом наскальні малюнки були відкриті в різних куточках світу, від Європи і Африки до Малайзії та Австралії, а також в Північній і Південній Америці.

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Малюнки в печерах Східного Калімантана на Борнео були відкриті у 1990-х роках, проте до цих пір вони вважалися порівняно молодими, близько 10 тисяч років. Однак сучасне радіоізотопне датування дозволило встановити точний вік малюнків.

Зображення, якому 40 тисяч років

Мінімальний вік зображення становить 40 тисяч років, але може досягати і 53 тисячі років. Це найперші в усьому світі зображення, що відносяться до фігуративного живопису – зображень, яке зберігає схожість з реальними об'єктами. Одного віку з ним виявилися деякі трафаретні зображення рук, намальовані неподалік.

До цього одними з найдавніших наскальних малюнків вважалися зображення тварин в іспанській печері Ель-Кастільо. Вони були створені близько 36 тисяч років тому.

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