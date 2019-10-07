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Розкриті характеристики вподобаного багатьма нового iPhone SE

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iPhone SE 2 - фото 1
iPhone SE 2 / cnbc

Згідно зі свіжим витоком даних, друге покоління iPhone SE буде схоже на iPhone 8. При цьому, в ньому встановлять процесор від iPhone 11.

Перше покоління iPhone SE (Special Edition) було справжнім хітом серед користувачів. Модель мала зовнішність iPhone 5s, але залізно в ній було встановлено від 6s. На жаль, Apple припинили випускати iPhone SE у 2018 році.

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Відтоді фанати "яблук" чекають виходу другого покоління SE, яке, можливо відбудеться вже у наступному році. Раніше експерти припускали, що це буде усереднена версія моделі з невеликим 5,42-дюймовим дисплеєм. Експерти писали, що iPhone SE 2 має отримати дисплей з монобровою в стилі iPhone X, процесор Apple A10 Fusion, 2 ГБ оперативної пам'яті, батарею на 1700 мАг і підтримку Face ID.

Але, днями відомий аналітик, наближений до Apple, Мін-Чі Куо розкрив нові можливі характеристики майбутнього смартфона і заявив, що компанія хоче представити його в першому кварталі 2020 року.

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iPhone SE

За даними Куо, модель буде схожа на iPhone 8 і отримає 4,7-дюймовий LCD-дисплей і більшість апаратного забезпечення від цього смартфона. Але, в новому SE мають встановити процесор А13, якими утрамбували iPhone 11. Очікується також, що в пристрої буде 3 Гб оперативної пам'яті.

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Прототип iPhone SE 2

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Джерело: cnbc
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