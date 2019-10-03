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Власники Apple Watch Series 5 поскаржилися на автономність гаджета
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Однією з ключових відмінностей смарт-годинників Apple Watch Series 5 від попередніх моделей стала підтримка режиму Always on Display з постійним відображенням інформації на екрані гаджета. Втім, не всі оцінили зручність її використання, і ось чому.
Щоб зберегти автономність Apple Watch Series 5 на колишньому рівні, компанія збільшила місткість акумулятора та змінила залізо. Але як з'ясувалося, ці заходи виявилися недостатніми.
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Попри запевнення компанії в здатності пристрою працювати до 18 годин без зарядки, в мережі почали з'являтися численні скарги на швидку розрядку "розумних" годинників. Частина користувачів звинувачує у втраті автономності саме нову функцію. Так, один з них стверджує, що спостерігав втрату заряду до 5% на годину, навіть якщо не користувався гаджетом, а після вимкнення Always on Display швидкість втрати заряду прийшла в норму. Інший повідомив про розряд з 69% до 21% за 35 хвилин тренування.
Незабаром після релізу WatchOS 6 про зниження часу автономної роботи почали повідомляти і власники четвертого покоління "розумних" годинників Apple. 30 вересня випустили версія WatchOS 6.0.1, але вона не виправила ситуацію. За даними джерел мережі, проблема може вирішитися після оновлення до версії 6.1, яка зараз перебуває на стадії бета-тестування.
Компанія Apple цю інформацію наразі не прокоментувала.
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