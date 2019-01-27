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Розкрита ще одна особливість гнучкого смартфона Samsung

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Точну вартість новинки ще не називають - фото 1
Точну вартість новинки ще не називають / AKKet

У мережі з'явилися подробиці про назву гнучкого смартфона від Samsung і про ще одну особливість новинки.

Фінальна назва смартфона, під якою його анонсує виробник – Samsung Galaxy Fold (кодовий номер SM-F907N). Гаджет спочатку з'явиться в продажу тільки в Південній Кореї в синьому, зеленому, срібному і чорному кольорах. Крім того, SM-F907N буде підтримувати 5G.

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Таким чином, Samsung Galaxy Fold може стати одним з перших смартфонів з підтримкою мереж п'ятого покоління, а Південна Корея як країна для запуску пристрою у продаж була обрана не випадково, адже саме в ній незабаром запрацює комерційний 5G для всіх користувачів.

Пізніше у продажі в інших країнах з'явиться і звичайна модифікація Galaxy Fold, що підтримує звичний для усіх 4G LTE. Точну вартість новинки ще не називають, але відомо, що ціна буде змінюватись в межах 1500-2000 доларів.

Розкрита ще одна особливість гнучкого смартфона Samsung - фото 303987
Розкрита ще одна особливість гнучкого смартфона Samsung

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Джерело: slashgear
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