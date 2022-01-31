Науковці дослідили скам'янілості тварин, яким понад 500 мільйонів років

Учені зі Смітсонівського інституту та Музею порівняльної зоології Гарвардського університету досліджували скам'янілості членистоногих, яким приблизно 500 мільйонів років. З'ясувалося, що вони містять нервову тканину, яка дивним чином збереглася.

Фахівці досліджували дві скам'янілості жукоподібної істоти Mollisonia symmetrica, що належить до роду вимерлих, пише Live Science. Кожен з екземплярів за розміром не перевищує звичайну таблетку – зразок з Гарварду довжиною близько 13 мм та завширшки 3,5 мм. А скам'янілість зі Смітсонівського інституту має довжину всього 7,5 мм та висоту 1,7 мм.

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Як зазначив Ніколас Штраусфельд, регент-професор кафедри неврології університету Арізони, який не брав участі в дослідженні, поки не ясно, як ці скам'янілості вписуються в еволюційне дерево членистоногих. Річ у тому, що вченим вдалося ідентифікувати нервові зв'язки, а ось мозкоподібний пучок нервів синганглієм – ні. А без цього важливого доказу їхній зв'язок з іншими тваринами залишається нечітким.

За словами автора дослідження Хав'єра Ортега-Ернандеса, палеобіолога з Гарвардського університету, на місці синганглії є"місиво в середині голови". Вчені можуть сказати, що це місиво є нервовою тканиною, але її організація поки що залишається загадкою. Дослідники визнають цю невизначеність, але навіть саме припущення про наявність нервової тканини у членистоногих з кембрійського періоду є "великим успіхом та рідкістю", зазначають вони.

Автори дослідження повідомили, що Mollisonia symmetrica має простий екзоскелет, що складається з головного щитка, сегментованого тулуба та заднього щитка. Крім цього, учені припускають, що цей членистоногий також мав сім пар крихітних придатків, два ікла і шість пар маленьких кінцівок.

В одній скам'янілості можна побачити в голові членистоногого опукле око. Також чітко видно нервовий шнур, що йде по всій довжині живота, з деякими нервами, що виступають із нижньої частини.

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