Розкрита головна таємниця PlayStation 5

Повноцінної презентації PlayStation 5 ще не відбулася, було продемонстровано лише її логотип. Тому інсайдери по крупицях намагаються збирати всю доступну інформацію щодо ігрової приставки нового покоління.

PS5 у 2020 році і наступні 6-7 років буде конкурувати з Xbox Series X. Однак, як показала свіжа інформація від інсайдерів, PS5 все ж виявиться потужнішою за Xbox Series X, хоч і з невеликим відривом. Отже, головна таємниця у вигляді технічних характеристик була розкрита. Так, була опублікована інформація з докладним списком апаратного обладнання всередині PlayStation 5.

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Головні технічні характеристики PlayStation 5

Продуктивність 13,3 TFLOPS, GPU з архітектурою RDNA 2 з 60 обчислювальними блоками;

8-ядерний процесор AMD Zen 2 частотою 3,4 ГГц (з розгоном до 3,7 ГГц);

16 ГБ оперативної пам'яті GDDR6;

Пропускна здатність 565 ГБ/c;

SSD зі швидкістю 5,5 ГБ/с об'ємом 1 ТБ (4 ГБ виділено під швидкий кеш);

Виділені ядра RT для реалізації трасування променів і звуковий процесор;

Повна зворотна цифрова сумісність з усіма попередніми поколіннями PlayStation і тисячі доступних ігор в перший же день продажів;

Ігровий контролер Dual Shock 5 зі зворотним тактильним зв'язком, новою системою зворотного зв'язку джойстиків, пульсомірами і вбудованим мікрофоном;

Цифровий помічник PlayStation AI з голосовим управлінням.

Що стосується графіки, то деякі розробники побіжно заявили, що вражені можливостями PlayStation 5. За їхніми словами, ігрова приставка нового покоління від Sony зможе забезпечити по-справжньому реалістичне зображення в іграх, яке раніше було недосяжним.

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