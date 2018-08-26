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Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера

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Гілларі Свонк одружилася зі своїм коханим - фото 1
Гілларі Свонк одружилася зі своїм коханим / buro247

Актриса Гіларі Свонк, володарка Оскара та Золотого глобуса, вийшла заміж за підприємця Філіпа Шнайдера.

За словами Гіларі, їх стосунки з Філіпом зав'язалися після побачення наосліп, яке їм організувала її знайома. Через півтора року після знайомства пара побралася, а ще через два – організувала гучне весілля.

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Таємна церемонія пройшла в каліфорнійському заповіднику Санта-Лючія. Місце вибрали ближче до рідного дому Гіларі, щоб її батько зміг провести наречену до вівтаря (після операції на легенях йому не можна літати).

Свонк вибрала розшиту вручну сукню Elie Saab. На її виготовлення пішло 150 годин.

Дивіться кадри з весілля пари:

Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272266
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272265
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272264
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272263
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272262
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272261
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272260
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272259
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272258
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272256
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272255
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272254
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272253
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272252
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272251
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272249
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272248
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272247
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272246
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272245
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272244
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272243
Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера - фото 272242

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Джерело: buro247
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