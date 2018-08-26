Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера

Актриса Гіларі Свонк, володарка Оскара та Золотого глобуса, вийшла заміж за підприємця Філіпа Шнайдера.

За словами Гіларі, їх стосунки з Філіпом зав'язалися після побачення наосліп, яке їм організувала її знайома. Через півтора року після знайомства пара побралася, а ще через два – організувала гучне весілля.

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Таємна церемонія пройшла в каліфорнійському заповіднику Санта-Лючія. Місце вибрали ближче до рідного дому Гіларі, щоб її батько зміг провести наречену до вівтаря (після операції на легенях йому не можна літати).

Свонк вибрала розшиту вручну сукню Elie Saab. На її виготовлення пішло 150 годин.

Дивіться кадри з весілля пари:

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