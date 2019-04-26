Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Великдень Володимир Зеленський

Розкішний Porsche 911 пустять з молотка за шалену суму

  • 10
Зсередини Porsche 911 оббите високоякісною шкірою - фото 1
Зсередини Porsche 911 оббите високоякісною шкірою

Аукціонний будинок Sotheby's виставив на продаж Porsche 911 Targa 1973 з інтер'єром від модного будинку Berluti, що спеціалізується на чоловічому взутті, одягу й аксесуарах. В обробці салону спорткара, а також багажного відсіку, використана високоякісна натуральна шкіра і шерсть.

Приладова панель Porsche 911 Targa обшита коричневою шкірою з відкритим швом і подвійним простроченням. Підкладка для ніг водія зроблена з патинованої шкіри Venezia. Вона ж використовується для обробки багажного та моторного відсіків. Килимки виготовлені з плетеної вовни Bouclé, а знімний дах – з поєднання вовни альпаки та шкіри. Додатково до автомобіля додаються шкіряна сумка і черевики.

І ще: Аналітики розповіли, скільки грошей втратила Tesla за останні кілька місяців

У рух Porsche призводить 2,4-літровий шестициліндровий повітряний "оппозитник", який видає 190 кінських сил. Він працює у парі з п'ятиступеневою "механікою" з H-подібною схемою перемикань і здатний розганяти автомобіль до "сотні" за 8 секунд.

Розкішний Porsche 911 пустять з молотка за шалену суму - фото 324177
Розкішний Porsche 911 пустять з молотка за шалену суму - фото 324176
Розкішний Porsche 911 пустять з молотка за шалену суму - фото 324173Розкішний Porsche 911 пустять з молотка за шалену суму - фото 324174
Розкішний Porsche 911 пустять з молотка за шалену суму - фото 324171

Поточна ставка за лот – 190 тисяч євро.

Розкішний Porsche 911 пустять з молотка за шалену суму - фото 324169
Розкішний Porsche 911 пустять з молотка за шалену суму - фото 324170
Розкішний Porsche 911 пустять з молотка за шалену суму - фото 324172
Розкішний Porsche 911 пустять з молотка за шалену суму - фото 324175

У 2018 році німецький дилер Auxietre & Schmidt виставив на продаж Ferrari 599 SA Aperta з салоном Hermes. Інтер'єр виконаний у фірмовому помаранчевому кольорі компанії з натуральної шкіри.

Читайте також: Колиска, ліжко, а тепер візок для супермаркету: Ford не перестає вражати

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 202
Привітання з Великоднем 2019: найкращі вітання з Пасхою українською
  • 21 квітня, 14:01
  • 21335
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 263
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології