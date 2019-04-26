Розкішний Porsche 911 пустять з молотка за шалену суму

Аукціонний будинок Sotheby's виставив на продаж Porsche 911 Targa 1973 з інтер'єром від модного будинку Berluti, що спеціалізується на чоловічому взутті, одягу й аксесуарах. В обробці салону спорткара, а також багажного відсіку, використана високоякісна натуральна шкіра і шерсть.

Приладова панель Porsche 911 Targa обшита коричневою шкірою з відкритим швом і подвійним простроченням. Підкладка для ніг водія зроблена з патинованої шкіри Venezia. Вона ж використовується для обробки багажного та моторного відсіків. Килимки виготовлені з плетеної вовни Bouclé, а знімний дах – з поєднання вовни альпаки та шкіри. Додатково до автомобіля додаються шкіряна сумка і черевики.

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У рух Porsche призводить 2,4-літровий шестициліндровий повітряний "оппозитник", який видає 190 кінських сил. Він працює у парі з п'ятиступеневою "механікою" з H-подібною схемою перемикань і здатний розганяти автомобіль до "сотні" за 8 секунд.

Поточна ставка за лот – 190 тисяч євро.

У 2018 році німецький дилер Auxietre & Schmidt виставив на продаж Ferrari 599 SA Aperta з салоном Hermes. Інтер'єр виконаний у фірмовому помаранчевому кольорі компанії з натуральної шкіри.

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