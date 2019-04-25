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Колиска, ліжко, а тепер візок для супермаркету: Ford не перестає вражати
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Компанія Ford придумала візок для супермаркетів, який самостійно зупиняється при виявленні перешкоди. Його робота базується на системі Pre-Collision Assist, яка встановлюється на більшість моделей марки.
Візок оснастили датчиком, за допомогою якого простір попереду сканується на наявність людей або інших перешкод. У разі їх виявлення візок автоматично зупиняється. У Ford впевнені, що такий винахід оцінять ті, хто часто ходить за покупками з дітьми.
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Розробка поки має статус експериментальної. Вона стала частиною проекту Ford Interventions з впровадження автомобільних технологій у повсякденне життя.
Раніше в рамках ініціативи компанія показала ліжко, оснащене набором датчиків, які реєструють рух, а також "центруючим" стрічковим механізмом. Крім того, компанія показала собачу будку з шумозаглушенням.
Свою версію візка для покупок також показала Honda. Його оснастили датчиком наближення та камерами, якими керував комп'ютер Raspberry-Pi. Honda SENSING Cart працював так само, як візок Ford: самостійно зупиняється при виявленні перешкод.
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