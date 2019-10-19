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Бокс Серіал Великі Вуйки

Розкішний Porsche 1959 перетворили на кабріолет

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Автомобіль повністю відреставрували - фото 1
Автомобіль повністю відреставрували

Ательє Emory Motorsports з міста Макміннвілл американського штату Орегон спеціалізується на виробництві ексклюзивних рестомодів Porsche. Зокрема вони працюють над моделлю 356. Новий проєкт компанії називається Porsche 356 Speedster Aquamarine.

Найцікавіше, що спочатку цей автомобіль 1959 року випуску був купе, однак недавно він потрапив у досить важку аварію, яка призвела до непоправного пошкодження даху.

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Фахівці ательє, в руки яких потрапив добряче пом'ятий Porsche, вирішили скористатися ситуацією і зовсім позбутися від неї, тим самим перетворивши купе на спідстер, хоча "оригінальний" 356 Speedster випускався з 1954 по 1958 роки.

Розкішний Porsche 1959 перетворили на кабріолет - фото 362541
Розкішний Porsche 1959 перетворили на кабріолет - фото 362542
Розкішний Porsche 1959 перетворили на кабріолет - фото 362538

Втративши дах, автомобіль отримав потужніший двигун замість чотирициліндрового опозитного мотора об'ємом 1,6 літра. Тепер за спинками крісел ховається силовий агрегат з 2,4-літровою "четвіркою" потужністю 205 кінських сил і чотириступінчастою коробкою передач. Хоча, як на теперішній час, – це абсолютно не вражає. Однак, згадайте про те, що маса Speedster становить усього 839 кілограмів.

Розкішний Porsche 1959 перетворили на кабріолет - фото 362544
Розкішний Porsche 1959 перетворили на кабріолет - фото 362543
Розкішний Porsche 1959 перетворили на кабріолет - фото 362537

Оскільки рестомод значно потужніший за оригінал, ательє також замінило на ньому підвіску, встановивши регульовані амортизатори Koni. Разом з тим спідстеру дісталися сучасні дискові гальма. Кузов кольору аквамарин прикрашений алюмінієвою кришкою моторного відсіку ручної роботи. 15-дюймовими колесами, пофарбованими в матовий чорний колір. Нові крісла зроблені за зразком оригінальних сидінь Porsche 356 і обтягнуті натуральною шкірою відтінку Hydes Red.

Розкішний Porsche 1959 перетворили на кабріолет - фото 362539
Розкішний Porsche 1959 перетворили на кабріолет - фото 362540

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Джерело: Motor
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