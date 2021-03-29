Потужний електрокар Drako GTE випробували на замерзлому озері: ефектне відео

Повністю електричний Drako GTE протестували на замерзлому озері. Він коштує 1,25 мільйона доларів і його двигуни видають 1200 кінських сил.

У роликах показано, як модель тестують гонщики Енді Пілгрим і Девід Хакл на зимовій трасі і озері в штаті Колорадо, США. На жаль, у відео не чути, що вони говорять, але можна подивитися на плавний і витончений рух автомобіля, пише Carscoops.

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Drako GTE створений на базі Fisker Karma. З такою ціною багато хто очікував би гіперкар, побудований з нуля, а не такий, що заснований на існуючому авто. Для цього модель має технологію силового агрегату, яка відрізняє її від Karma.

Сюди входить замовлений акумулятор на 90 кВт-год, який вбудований в підлогу, а також чотири електродвигуни, які поєднують в собі 1200 к.с. За словами виробника, це дозволяє транспортному засобу набирати 96 км/год приблизно за 2 секунди, а також розвивати максимальну швидкість у 332 км/год.

Drako планували почати поставки GTE минулого року, але перенесли на 2021 рік.

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