На аукціон виставили гібрид літака і лімузина: фото

На спеціалізованому аукціоні Mecum Auctions, який буде проходити 14-22 травня в США, буде виставлений незвичайне поєднання лімузина і літака Learmousine.

Learmousine вперше показали у 2019 році в одному з епізодів популярного автомобільного шоу Ridiculous Rides. Власник унікального транспортного засобу витратив на його створення понад мільйон доларів і розраховував виручити від його продажу не менше 5 мільйонів, повідомляється на сайті аукціону.

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Влітку минулого року Learmousine виставили на аукціоні, але охочих придбати було не багато, а торги закінчилися на позначці всього 600 тисяч доларів. Тому Mecum Auctions знову буде намагатися знайти машині нового власника в травні нинішнього року.

Автором проєкту є Лен Харріс з Орегона. Він придбав фюзеляж літака, який встановив на автомобільне шасі власної конструкції. На створення машини пішло 2 роки. Замість літакових турбін в їхньому корпусі встановлені динаміки, а кузов пофарбували в яскравий колір Dark Candy Red.

Незвичайне авто оснащене 8,1-літровим мотором Chevrolet Vortec V8, який розвиває потужність 400 к.с. Вага лімузина сягає 5443 кг, а максимальна швидкість – 160 км/год. У комплекті до лімузина йде 44-футовий трейлер і пікап Chevrolet 2500 HD, для його буксирування. Чи вдасться вигідно продати такий лімузин, стане відомо у кінці травня.

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