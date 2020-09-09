Ізраїльська компанія створила свій футуристичний прототип літаючого автомобіля: фото

Ізраїльська компанія Urban Aeronautics презентувала прототип літаючого автомобіля. В основу технології, яка забезпечує автомобілю політ, лягли водневі паливні елементи.

Машина здатна підійматися над землею за допомогою двох компресорів у корпусі. А летіти авто може завдяки водневим паливним елементам. Розробники відзначають, що водень має у 60 разів більшу щільність енерговиділення, ніж у звичайних батареях, і в три рази – ніж у реактивного палива.

І ще: Дивіться, як 1500-сильні Bugatti Chiron Pur Sport випробовують на треку

Гендиректор компанії Рафі Йоелі підкреслює, що Urban Aeronautics планує незабаром випустити новинку на ринок. Вона буде доступна як для військових, так і для цивільних замовників.

Читайте також: Як виглядає точна копія Ford Mustang 1967 року з дерева