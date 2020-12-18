Розкішне авто за 11 мільйонів євро перетворили у новорічну іграшку: фото

Компанія Bugatti перетворила свій унікальний гіперкар La Voiture Noire у найдорожчу різдвяну та новорічну прикрасу у світі. Автомобіль вартістю 11 мільйонів євро в красивій "обгортці" виставили на показ в одному з міст Франції.

Машина розташована на центральній площі міста Мольсайм. Ефектний Bugatti помістили у скляний "кіоск": завдяки панорамному склу будь-хто може оглянути машину з усіх боків. Усередині куба також є табличка з коротким описом La Voiture Noire.

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"Я дуже вдячний Bugatti за такий чудовий подарунок місту. Тепер у всіх жителів Мольсхейма є прекрасна можливість помилуватися унікальним шедевром, яким пишався б сам Етторе Бугатті", – прокоментував подію мер Мольсайма Лоран Ферст.

Додамо, що прем'єра Bugatti La Voiture Noire відбулася торік на автосалоні в Женеві. Його випустили на честь легендарного Bugatti Model 57 SC Atlantic, який був побудований на початку Другої світової війни, а зараз вважається загубленим. Новітній гіперкар відрізняється карбоновим кузовом, за рух Bugatti La Voiture Noire відповідає двигун 8.0 W16 потужністю 1500 к.с. і 1600 Нм. Дотепер невідомо, хто покупець цього автомобіля і чи існує він взагалі, оскільки мало хто погодиться виставити таку унікальну річ на публіці.

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