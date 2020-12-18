Hennessey представила супершвидкісний гіперкар

У США компанія Hennessey показала гіперкар Venom F5, який претендує на звання найшвидшого автомобіля. Машина здатна розігнатися до 500 км/год.

Модель гіперкара Venom F5 створена до 30-річчя бренду і названа в честь потужних торнадо. У компанії заявляють, що автомобіль може досягти швидкості у 500 км/год.

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Задньопривідне авто масою 1360 кг оснащене 6,6-літровим бензиновим V8 мотором з подвійним турбонаддувом власної розробки. Потужність автомобіля становить 1817 к.с. В авто встановлена ​​7-ступінчаста роботизована коробка передач.

Hennessey випустить всього 24 екземпляри Venom F5, вартість кожного складе від 2,1 мільйона доларів США.

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