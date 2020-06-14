Розкішна жінка: Анджеліна Джолі показала нові фото

Знаменита акторка Анджеліна Джолі знову опинилась у центрі уваги мережі. Зірка не користується соцмережами, але це не заважає їй ділитись власними фото з медіа.

45-річна американська акторка Анджеліна Джолі доволі рідко з'являється перед об'єктивами камер, адже має чимало своїх проєктів.

І ще: Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці

Карантин не надто змінив ситуацію, але недавно красуня поділилась з виданням Harper's Bazaar свіжими фото, які зробив її 11-річний син Нокс. Такою чарівною та домашньою Джолі давно ніхто не бачив. Зірка також розповіла про те, як проводить час в самоізоляції разом з дітьми.

"Як і всі батьки, я стараюсь залишатись спокійно, щоб не тривожити дітей – у них і так вдосталь причин перейматись. Я віддаю їм всю свою енергію. Під час карантину помер кролик Вів'єн, тож ми взяли з притулку двох маленьких кроликів з інвалідністю (вони мають жити у парах). Вони такі ніжні, тому ми повністю зосередились на турботі про них. А ще – за собаками, змією та ящіркою", – зазначила Анджеліна.

Гортайте галерею:

Також Джолі не оминула увагою і протести, які зараз сколихнули США.

"Система, яка захищає мене, але не може захистити мою доньку – чи будь-якого чоловіка, жінку або дитину у нашій країні через колір шкіри – нестерпна", – наголосила вона.

Читайте також: Джолі знову влаштувала Пітту скандал через дітей